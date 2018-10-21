Макфол считает, что от выхода США из Договора о РСМД пострадают европейские союзники Штатов

21 Окт. 02:32 2018-10-21T02:50:09+03:00

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Бывший американский посол в России Майкл Макфол считает, что выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в первую очередь ударит по союзникам США в Европе, а вот России такой шаг только на руку.

«Выход из Договора о РСМД в интересах Кремля. Главные проигравшие (в этой ситуации) – наши европейские союзники», - написал он на своей странице в Twitter.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в субботу, 20 октября, американский лидер заявил, что его страна выйдет из Договора о РСМД, который был заключен между США и Советским Союзом 8 декабря 1987 года. По словам Дональда Трампа, он считает такой шаг необходимым, поскольку Россия якобы все равно нарушает условия соглашения, а Соединенным Штатам нужно развивать эти вооружения.

Напомним, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол занимал должность посла США в России с 2012 по 2014 год. Теперь он часто выступает как эксперт по российско-американским отношениям.