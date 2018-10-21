2018-10-21T04:43:49+03:00
Политика

В Минобороны рассказали, сколько стоили танки Т-34 во время Великой Отечественной войны

По словам представителя российского оборонного ведомства, цены на военную технику и оружие в те годы были заморожены
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Танк Т-34-85 на Красной площади во время парада 9 мая, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войнеТанк Т-34-85 на Красной площади во время парада 9 мая, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войнеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Минобороны России рассказали, сколько во время Великой Отечественной войны стоили танки Т-34, бомбардировщики Ил-4, а также пистолеты-пулеметы Шпагина.

По словам директора департамента финансового обеспечения министерства обороны Евгения Пронского, в ведомстве «недавно обнаружили такой факт», касающийся обеспечения поставок в 1941 – 1845 годы, и сейчас его анализируют.

«В этот период определенными директивами были заморожены цены на вооружения и военную технику, и политика оптовых цен на закупку вооружений и военного имущества заключалась в их постоянном снижении», - сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Как уточнил Евгений Пронский, в первый год войны танк Т-34 стоил 269 тысяч рублей, а в 1942 — уже 193 тысячи, а в 1945-м легендарный танк подешевел уже до 135 тысяч.

«Самолет Ил-4 стоил 800 тысяч рублей в 1941 году, потом цена его была снижена в два раза – 468 тысяч рублей, а в 1945-м – 380 тысяч. Пистолет-пулемет Шпагина — 500 рублей в 41-й год, 400 рублей – 42-й год и 148 рублей до конца войны», - продолжил перечислять представитель российского министерства обороны.

Он отметил, что общая экономия за время Великой Отечественной войны на закупки боевой техники составила примерно 50 миллиардов рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, на днях в немецком журнале журнал Stern вышла статья, в которой советский танк Т-34 назвали «смертоносным сюрпризом» для напавшей на СССР фашистской Германии.

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