В США спустили на воду две новейшие атомные подлодки

21 Окт. 06:32 2018-10-21T07:00:13+03:00

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В Соединенных Штатах торжественно спустили на воду две новейшие атомные подводные лодки класса Virginia – SSN-792 Vermont и SSN-791 Delaware, сообщила в субботу пресс-служба Военно-морских сил США.

Отмечается, что строительство каждой из этих американскихсубмарин обошлось в 2,7 миллиарда долларов. Обе оснащены современным радиоэлектронным оборудованием, а также вооружены 12 крылатыми ракетами «Томагавк» и четырьмя торпедными аппаратами с боекомплектом, состоящим из 26 торпед Mark 48.

Подлодку «Вермонт» спустили на воду на военно-морской базе в Гротоне, штат Коннектикут, а субмарину «Дэлавер» – на верфи в Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния). На церемониях присутствовали губернаторы штатов и высокопоставленные представители Военно-морских сил США.

Водоизмещение подводных лодок класса Virginia составляет 7,8 тысячи тонн, длина — около 115 метров, ширина — более десяти метров. Такие суда развивают скорость до 35 узлов (64,8 километра в час), рабочая глубина погружения – 488 м. В экипажах субмарин Vermont и Delaware по 134 человека.