Во Владикавказ, где горит завод, из Кабардино-Балкарии выехал пожарный поезд

21 Окт. 10:13 2018-10-21T10:13:42+03:00

Во Владикавказе вспыхнул пожар на металлургическом заводе «Электроцинк» Фото: YouTube

Пожар на металлургическом заводе «Электроцинк» вспыхнул в ночь на воскресенье

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На помощь пожарным Северной Осетии, которые уже несколько часов пытаются потушить огонь, охвативший один из цехов завода «Электроцинк» во Владикавказе, из Кабардино-Балкарии выехал пожарный поезд.

Об этом рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС, добавив, что к борьбе с огнем привлечены дополнительные силы.

Между тем, как ранее сообщал сайт kp.ru, на горящем предприятии возникла угроза взрыва, поэтому из здания вывели всех огнеборцев, а пламя тушат только снаружи. По последним данным, площадь возгорания увеличилась до 4,5 тысячи квадратных метров.

Напомним, крупный пожар на территории металлургического завода «Электроцинк» вспыхнул в ночь на воскресенье, 21 октября. Горит цех электролиза цинка, частично обрушилась крыша здания.

При тушении огня погиб один пожарный, еще два сотрудника МЧС пострадали.