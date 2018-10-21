Во Владикавказ, где горит завод, из Кабардино-Балкарии выехал пожарный поезд
На помощь пожарным Северной Осетии, которые уже несколько часов пытаются потушить огонь, охвативший один из цехов завода «Электроцинк» во Владикавказе, из Кабардино-Балкарии выехал пожарный поезд.
Об этом рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС, добавив, что к борьбе с огнем привлечены дополнительные силы.
Между тем, как ранее сообщал сайт kp.ru, на горящем предприятии возникла угроза взрыва, поэтому из здания вывели всех огнеборцев, а пламя тушат только снаружи. По последним данным, площадь возгорания увеличилась до 4,5 тысячи квадратных метров.
Напомним, крупный пожар на территории металлургического завода «Электроцинк» вспыхнул в ночь на воскресенье, 21 октября. Горит цех электролиза цинка, частично обрушилась крыша здания.
При тушении огня погиб один пожарный, еще два сотрудника МЧС пострадали.