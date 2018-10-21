Израиль открыл КПП на границе с сектором Газа

21 Окт. 11:03 2018-10-21T11:03:26+03:00

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В воскресенье, 21 октября, Израиль открыл два контрольно-пропускных пункта на границе с сектором Газа, работа которых была приостановлена на этой неделе после ракетного обстрела из палестинского анклава.

Как уточнили в пресс-службе министерства обороны еврейского государства, речь идет о КПП "Керем-Шалом" и "Эрез". Первый используется для проезда автомобилей с коммерческими и гуманитарными грузами, второй – для прохода людей.

Отмечается, что такое решение глава израильского Минобороны Авигдор Либерман принял после того, как проконсультировался с представителями служб безопасности и пришел к выводу, что напряженность на границе с палестинским анклавом значительно снизилась, передает ТАСС.

Оба контрольно-пропускных пункта Израиль закрыл в среду, 17 октября, когда выпущенная с территории сектора Газа ракета повредила жилой дом в городе Беер-Шева. В ответ на ночной обстрел, как сообщал сайт kp.ru, израильская авиация разбомбила около 20 военных объектов движения ХАМАС в Газе.