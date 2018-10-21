2018-10-21T13:16:06+03:00
Политика

МИД РФ допустил «военно-технический» ответ на выход США из международных соглашений

Как заметил замглавы дипведомства Сергей Рябков, «грубая американская политика» вызывает все большее неприятие во многих странах
Дарья ИВАШКИНА
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МИД РФ допустил «военно-технический» ответ на выход США из международных соглашенийМИД РФ допустил «военно-технический» ответ на выход США из международных соглашенийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В МИД РФ заверили, что Москва примет ответные меры в случае, если США продолжат выходить из международных соглашений в одностороннем порядке. При этом замминистра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил, что это будут меры военно-технического характера.

«Если американцы будут и дальше действовать топорно и грубо, если они будут и дальше в одностороннем порядке выходить из соглашений, <…> то тогда нам ничего не останется, кроме как предпринимать ответные меры, в том числе военно-технического характера», - сказал дипломат РИА Новости.

Также Рябков заметил, что в последнее время «грубая американская политика» вызывает все большее неприятие во многих странах, и посоветовал Вашингтону серьезнее относиться к таким переменам.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 20 октября, президент США Дональд Трамп заявил о намерении своей страны выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД), который был заключен между США и СССР в декабре 1987 года. Свое решение он объяснил тем, что Москва якобы нарушает данное соглашение.

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