2018-10-21T14:05:56+03:00
Политика

Две общественные организации из США выразили желание посетить Крым

Речь идет о Центре гражданских инициатив и Американской студенческой организации
Дарья ИВАШКИНА
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Две общественные организации из США выразили желание посетить КрымДве общественные организации из США выразили желание посетить КрымФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 21 октября, стало известно, что две американские общественные организации написали властям Крыма официальное письмо, в котором выразили желание посетить полуостров. Как уточнил глава комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, речь идет о таких американских общественных объединениях, как Центр гражданских инициатив и Американская студенческая организация.

Также чиновник заметил, что общественники хотят приехать в Крым, чтобы «познакомиться с жизнью» этого российской республики и попытаться «наладить дружеские и партнерские отношения».

«К нам обратились граждане Соединенных Штатов Америки с предложением обсудить их возможный приезд в Крым в 2019 году. <…>Я думаю, что эта группа будет сформирована и они к нам приедут», - скачал Гемпель РИА Новости.

Кстати, отметим, иностранные делегации уже не раз бывали в Крыму. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре туда приезжала делегация из США, в состав которой входили общественники, врачи, адвокаты и работники промышленности. Тогда гостей из Америки впечатлили симферопольский аэропорт, дороги и приветливые люди.

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