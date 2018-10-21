21 Окт. 15:40 2018-10-21T15:40:16+03:00

Неизвестные в масках и с кувалдами атаковали посольство Канады в Афинах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В воскресенье, 21 октября, около десяти человек в масках и капюшонах совершили нападение на посольство Канады, расположенное в греческих Афинах. В результате они разбили кувалдами стекла в окнах приемной, а также облили стены диппредставительства северной страны черной и красной красками.

Причем в МИД Греции уже решительно осудили эту атаку и заверили, что случившееся никак не повлияет на отношения Афин с Оттавой. «Такие противоправные действия не повлияют на прекрасные отношения нашей страны с Канадой, а также на узы давней дружбы между нашими народами», - говорится в заявлении греческого внешнеполитического ведомства.

Также там отмечается, что власти республики принимают все необходимые меры для обеспечения того, чтобы виновные были найдены и переданы суду

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в январе этого года в Афинах неизвестные атаковали посольство Украины: здание дипмиссии забросали бутылками с зажигательной смесью.