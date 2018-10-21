2018-10-21T15:40:16+03:00
В мире

Неизвестные в масках и с кувалдами атаковали посольство Канады в Афинах

МИД Греции решительно осудил это нападение
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments11
Неизвестные в масках и с кувалдами атаковали посольство Канады в АфинахНеизвестные в масках и с кувалдами атаковали посольство Канады в АфинахФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В воскресенье, 21 октября, около десяти человек в масках и капюшонах совершили нападение на посольство Канады, расположенное в греческих Афинах. В результате они разбили кувалдами стекла в окнах приемной, а также облили стены диппредставительства северной страны черной и красной красками.

Причем в МИД Греции уже решительно осудили эту атаку и заверили, что случившееся никак не повлияет на отношения Афин с Оттавой. «Такие противоправные действия не повлияют на прекрасные отношения нашей страны с Канадой, а также на узы давней дружбы между нашими народами», - говорится в заявлении греческого внешнеполитического ведомства.

Также там отмечается, что власти республики принимают все необходимые меры для обеспечения того, чтобы виновные были найдены и переданы суду

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в январе этого года в Афинах неизвестные атаковали посольство Украины: здание дипмиссии забросали бутылками с зажигательной смесью.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Медведев назначил нового замглавы Минэкономразвития
Сенцов в завещании попросил экранизировать все свои сценарии
Альпинист обнаружил домашнего кота на вершине самой высокой горы в Польше
Доказана невиновность фанатов ЦСКА в обрушении эскалатора в метро Рима
В Германии назвали неизменной свою позицию по «Северному потоку — 2»
Филарет предложил украинской церкви сменить название
Эксперт оценил призыв украинского премьера не говорить на русском языке
Топилин прокомментировал реакцию россиян на его слова о росте зарплат
Украина запретила въезд трем делегатам Росрыболовства
Роль Остапа Бендера в новой экранизации «12 стульев» досталась Нагиеву
ФАС изучит ситуацию с ростом цен на сахар
В Британии арестовали мужчину, пытавшегося похитить копию Великой хартии вольностей
Более 50 рейсов отменено в Брюсселе из-за забастовки грузчиков
Володин выразил соболезнования в связи с кончиной Николая Караченцова
Болтон: Белый дом пригласил Путина в Вашингтон
Заместитель генпрокурора России Иван Семчишин подал в отставку
ОБСЕ не обнаружила присутствия российских военных в Донбассе
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,50% годовых
В России начались продажи бюджетного iPhone XR
Московским таксистам предложили самим определять тарифы за поездку
Кремль посчитал неуместными обвинения в адрес Саудовской Аравии по делу Хашкаджи
Последнее желание Николая Караченцова так и не исполнилось
Моряка с арестованного в Турции судна вернули в РФ
Путин назвал смерть Николая Караченцова невосполнимой утратой для всех
Психологи объяснили нежелание людей прекратить несчастливые отношения