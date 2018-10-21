Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров: Вводить режим ЧС во Владикавказе после пожара на заводе нет необходимости

21 Окт. 16:24 2018-10-21T16:24:50+03:00

Пожар на заводе «Электроцинк» был потушен к 13 часам по московскому времени. Фото: кадр видео очевидцев.

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Глава республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров считает, что вводить во Владикавказе режим чрезвычайной ситуации из-за пожара на заводе «Электроцинк» нет необходимости. Об этом он сообщил журналистам, осматривая место происшествия.

- А для чего вводить ЧС? Мы стоим и дышим. На окраинах все живут и дышат спокойно. Да, есть в атмосферном воздухе превышения по углекислому газу, но когда идет пожар и дым, он содержится. Но он не отравит наших людей, - цитирует главу республики ТАСС.

По мнению Битарова, уезжать из города или нет – это личный выбор жителей Владикавказа. Глава республики рассказал, что его семья и младшие дети в настоящее время остаются в городе.

- Это производство, на любом производстве может пожар произойти, - подчеркнул он.

Глава республики также сообщил, что руководство Северной Осетии обсудит судьбу сотрудников остановленного после пожара «Электроцинка»: «Мы обсудим. Это будет один из главных вопросов - 2 тысячи человек куда девать».

Напомни, пожар на заводе «Электроцинк» начался ночью 21 октября в цехе электролиза. Во время тушения погиб один пожарный, двое получили травмы. К 13 часам по московскому времени пожар был потушен.