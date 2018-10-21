При обвале шахты в Китае погибли два горняка, судьба еще 17 человек неизвестна

21 Окт. 16:26 2018-10-21T16:26:50+03:00

В Китае два человека погибли при обвале на шахте Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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По меньшей мере два человека погибли при обвале в одной из угольных шахт в уезде Юньчэн провинции Шаньдун на востоке Китае.

Обрушение породы произошло в минувшую субботу, 20 октября, поздно вечером (примерно 18:00 по мск). В момент инцидента в шахте находились 334 горняка, большинству из которых удалось подняться на поверхность самостоятельно. Еще троих человек из-под земли достали спасатели. Судьба же 17 работников шахты до сих остается неизвестной.

Сейчас на месте ЧП работают более 170 сотрудников экстренных служб. Им уже удалось восстановить функционирование системы вентиляции в аварийной шахте, а также выяснить, что обвал повредил не менее 100 метров подземного тоннеля. Поисково-спасательная операция продолжается, передает Центральное телевидение Китая.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще одно ЧП произошло в это воскресенье на Тайване. Там сошел с рельсов пассажирский поезд, большая часть вагонов которого просто перевернулась. На данный момент известно о 18 погибших и 160 пострадавших.