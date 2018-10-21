Двух пострадавших при взрыве в Керчи доставили вертолетом в Москву

21 Окт. 17:02 2018-10-21T17:02:55+03:00

Вертолёт Московского авиационного центра доставил в столичную больницу ещё двух пострадавших в результате бойни в Керчи Фото: Михаил ФРОЛОВ

Решение о переводе студенток в столичную больницу было принято в связи с риском развития осложнений

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Еще двое пострадавших в результате взрыва в Керченском политехническом колледже были доставлены в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, также известный как клиника Леонида Рошаля. Транспортировка осуществлялась в ночь на воскресенье, 21 октября, с помощью вертолета санитарной авиации.

Известно, что речь идет о двух пострадавших в результате бойни студентках в возрасте 15 и 16 лет. В полете подростков сопровождала авиамедицинская бригада. По прибытию на место состояние обоих девушек оценивалось как тяжелое, но стабильное.

Сайт kp.ru писал о том, что еще до транспортировки пострадавших успели прооперировать в Республиканской детской клинической больнице Симферополя. Решение же о переводе было принято в связи с риском развития осложнений.

Одна из этих студенток изначально находилась в тяжелом состоянии. Второй же девушке недавно стало хуже из-за развития инфекционного осложнения при минно-взрывном ранении.

Напомним, что 17 октября студент керченского колледжа Владислав Росляков открыл огонь из ружья в здании образовательного учреждения, а также устроил взрыв, после чего покончил с собой. В результате инцидента погиб 21 человек, еще 73 пострадали.