Двух пострадавших при взрыве в Керчи доставили вертолетом в Москву
Еще двое пострадавших в результате взрыва в Керченском политехническом колледже были доставлены в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, также известный как клиника Леонида Рошаля. Транспортировка осуществлялась в ночь на воскресенье, 21 октября, с помощью вертолета санитарной авиации.
Известно, что речь идет о двух пострадавших в результате бойни студентках в возрасте 15 и 16 лет. В полете подростков сопровождала авиамедицинская бригада. По прибытию на место состояние обоих девушек оценивалось как тяжелое, но стабильное.
Сайт kp.ru писал о том, что еще до транспортировки пострадавших успели прооперировать в Республиканской детской клинической больнице Симферополя. Решение же о переводе было принято в связи с риском развития осложнений.
Одна из этих студенток изначально находилась в тяжелом состоянии. Второй же девушке недавно стало хуже из-за развития инфекционного осложнения при минно-взрывном ранении.
Напомним, что 17 октября студент керченского колледжа Владислав Росляков открыл огонь из ружья в здании образовательного учреждения, а также устроил взрыв, после чего покончил с собой. В результате инцидента погиб 21 человек, еще 73 пострадали.
Опубликованы кадры бойни в Керчи.Информационный выпуск канала 360
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