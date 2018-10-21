2018-10-21T17:32:00+03:00
Политика

В ДНР сбили украинский беспилотник, используемый для корректировки огня

Квадрокоптер помогал силам ВСУ выбирать цели для атак по донецкому селу Спартак
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украинские БПЛА не только корректируют огонь артиллерии, но и сами сбрасывают боеприпасы. Фото: Оперативное командование ДНРУкраинские БПЛА не только корректируют огонь артиллерии, но и сами сбрасывают боеприпасы. Фото: Оперативное командование ДНР
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Сотрудники правоохранительных органов самопровозглашенной Донецкой народной республики сбили украинский беспилотник, который использовался вооруженными силами противника для корректировки огня. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

"На донецком и мариупольском направлениях во время обстрелов с применением тяжёлого вооружения противником для корректировки огня применялись беспилотные летательные аппараты", — рассказал он, добавив, что правоохранители вынуждены были открыть огонь по летательному аппарату.

В результате был уничтожен дрон типа квадрокоптер, который использовался ВСУ для корректировки огня по донецкому селу Спартак. Всего же, по данным агентства ДАН, за минувшие сутки украинские военные 23 раза нарушили режим перемирия.

Сайт kp.ru писал о том, что интенсивность полетов беспилотной авиации ВСУ увеличилась еще в конце прошлого года. Украинцы используют дроны для корректировки огня тяжелой артиллерии и ведения разведки. Целями для атак чаще всего становятся объекты электро-, водо- и газоснабжения, а также жилье и инфраструктура.

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