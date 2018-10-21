В ночном клубе в Южной Каролине обрушился пол: пострадали 30 человек
В одном из ночных клубов американского штата Южная Каролина обвалился пол. В результате происшествия 30 человек получили различные травмы.
Инцидент произошел утром в воскресенье, 21 октября, когда в клубе под названием Woodlands проходила частная вечеринка. В какой-то момент перекрытие первого этажа просто обрушилось, и находящиеся на танцполе люди провалились в подвал.
Прибывшие на место инцидента полицейские скоординировали транспортировку пострадавших в местные больницы. По предварительным данным, заблокированных под завалами людей не обнаружено.
Причины обрушения межэтажного перекрытия пока выясняются, передает Fox Carolina.
Сайт kp.ru писал о том, что похожий инцидент произошел в конце прошлого года в ночном клубе на испанском острове Тенерифе. Тогда пострадали 22 человека. Большинство из них отделались легкими ушибами.
При обрушении пола в ночном клубе в США пострадали 30 человек.