2018-10-21T18:03:06+03:00
Происшествия

В ночном клубе в Южной Каролине обрушился пол: пострадали 30 человек

Перекрытие первого этажа обвалилось, и люди провалились в подвальное помещение [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Люди провалилась в подвальное помещение клубаЛюди провалилась в подвальное помещение клубаФото: REUTERS
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В одном из ночных клубов американского штата Южная Каролина обвалился пол. В результате происшествия 30 человек получили различные травмы.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 21 октября, когда в клубе под названием Woodlands проходила частная вечеринка. В какой-то момент перекрытие первого этажа просто обрушилось, и находящиеся на танцполе люди провалились в подвал.

Прибывшие на место инцидента полицейские скоординировали транспортировку пострадавших в местные больницы. По предварительным данным, заблокированных под завалами людей не обнаружено.

Причины обрушения межэтажного перекрытия пока выясняются, передает Fox Carolina.

Сайт kp.ru писал о том, что похожий инцидент произошел в конце прошлого года в ночном клубе на испанском острове Тенерифе. Тогда пострадали 22 человека. Большинство из них отделались легкими ушибами.

При обрушении пола в ночном клубе в США пострадали 30 человек.

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