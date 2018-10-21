Украинский националист назвал условие успешной атаки на Донбасс и Крым

21 Окт. 20:33 2018-10-21T20:33:43+03:00

По мнению Дмитрия Корчинского, Киев должен дождаться, пока в России начнется "кризис"

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На данный момент Украина пока не готова вести войну сразу на нескольких фронтах, однако ситуация изменится, когда в России начнется "кризис". Именно тогда Киев должен атаковать Донбасс и Крым. Такое мнение озвучил лидер запрещенной в РФ националистической организации "Братство" Дмитрий Корчинский.

"Прямо скажем, наши вооруженные силы сейчас не готовы к войне сразу на двух-трех фронтах, которую нам придется вести. Например, донецкий фронт, крымский фронт и фронт где-нибудь в районе Харькова или Чернигова", — признал радикал.

Он подчеркнул, что украинским властям стоит и дальше поддерживать существующий конфликт в текущей стадии, чтобы, когда в России возникнет "кризис", быть готовыми к немедленному наступлению, передает канал Ukrlife.tv

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Дмитрий Корчинский также предложил перевозить российских артистов в железных клетках, а жителей Донбасса содержать в концентрационных лагерях.