Поклонская объяснила, почему сыграла свою свадьбу тайно

21 Окт. 20:58 2018-10-21T20:58:02+03:00

В августе этого года депутат Госдумы вышла замуж за руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева

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Депутат Государственной думы Наталья Поклонская заявила, что ее свадьба с руководителем аппарата уполномоченного по правам человека Иваном Соловьевым держалась в тайне, поскольку молодожены организовывали ее лишь "для себя".

"Мы провели мероприятие очень скромно, для своих родных, для близких. Не хотели и не пытались пустить какую-то публичность, чтобы показать либо некую шикарность, либо излишнюю скромность, либо еще что-то", — призналась депутат.

Накануне она впервые дала совместное интервью вместе со своим супругом. Как рассказала сама Поклонская телеканалу НТВ, такое решение было принято, чтобы "избежать и пресечь на корню все спекуляции" на тему их личной жизни.

Напомним, что свадьба депутата и руководителя аппарата вызвала широкий общественный резонанс. Пара успешно скрывала свои отношения, и о них стало известно уже после проведения церемонии бракосочетания.

Сайт kp.ru писал о том, что в августе этого года Поклонская и Соловьев расписались в отделе ЗАГС Киевского района Симферополя. Само же торжество прошло на берегу Ялты в одном из ресторанов, специализирующихся на сербской кухне. Банкет обошелся всего в 90 тысяч рублей. На праздничном мероприятии присутствовали коллеги экс-прокурора по силовым структурам и самые близкие друзья молодоженов.