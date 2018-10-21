Эксперт оценил возвращение "мощнейшего" украинского корабля в Азовское море

21 Окт. 21:38 2018-10-21T21:38:08+03:00

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Главный редактор военно-исторического журнала "Military Крым", подполковник запаса Сергей Ченнык считает, что возвращение украинского сторожевого корабля "Донбасс" в Азовское море лишь добавит Киеву проблем, поскольку это судно является не только слабовооруженным, но еще и малоскоростным.

"Наверное, для Украины это очень важно, потому что его уже обозначили как флагман украинского азовского флота, как чуть ли не основную ударную силу. На самом деле он ни на йоту не меняет соотношение сил в регионе", - прокомментировал ситуацию эксперт.

По его мнению, ВМС Украины лишь приобретут "очередную головную боль", ведь "Донбасс" находился в "крайне непригожем" состоянии еще даже до раздела Черноморского флота в 1994 году. Более того, ни один корабль после капитального ремонта не может выдерживать изначально заложенных нагрузок. Желание же выставить это судно необычайно "мощным" является "банальной демонстрацией силы и надуванием щек", считает Ченныка. По его словам, в настоящий момент ВМС Украины находятся "не просто в плохом состоянии, а в катастрофическом".

"Поэтому, думаю, самой Украине не стоит вдохновляться тем, что теперь они сильные на Азовском море. Как были слабыми, так и остались", - цитирует телеканал RT подполковника запаса.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что "Донбассу" даже не придется просить разрешение для прохода под Крымским мостом, поскольку в последние годы корабль ремонтировался на Азовском судоремонтном заводе в Мариуполе. Перед вводом в строй его еще ожидают ходовые испытания.