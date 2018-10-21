На Украине появились билборды с призывом остановить "венгерских сепаратистов"

СЕГОДНЯ 22:18 2018-10-21T22:18:36+03:00

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Неизвестные активисты разместили в отдельных районах Закарпатской области билборды с призывом остановить "венгерских сепаратистов".

Речь идет о плакатах с фотографиями главы Партии венгров Украины Василия Брензовича, первого заместителя руководителя Закарпатской ОГА Иозифа Борто и президента Закарпатского венгерского института имени Ференца Ракоци ІІ Илдико Ороса. Надпись под снимками гласит: "Остановим сепаратистов".

Те самые плакаты с осуждением сепаратизмаФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уже прокомментировал случившееся, назвав данную акцию провокационной.

"Только сказал об ожидаемых провокациях в Закарпатье, как почти сразу там таинственно появились билборды с осуждением якобы венгерского сепаратизма. Важно не только осудить, но и выяснить, кто за этим стоит", — написал глава внешнеполитического ведомства на своей странице в Twitter.

Напомним, что отношения между Киевом и Будапештом еще больше обострились после того, как в сентябре этого года в интернете появилось видео, на котором сотрудники консульства Венгрии выдают жителям Закарпатья паспорта республики. При этом граждане незалежной вслух присягают на верность чужой стране.

Кроме того, как писал сайт kp.ru, Будапешт уже на протяжении почти года блокирует любые совместные заседания Украины и НАТО, таким образом протестуя против принятия закона об образовании.