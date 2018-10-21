2018-10-21T22:33:05+03:00
Политика

Белоруссия надеется подписать соглашение о партнерстве с ЕС до конца года

Данный документ будет определять программу сотрудничества Минска и Брюсселя на ближайшие несколько лет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир МакейМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир МакейФото: Евгения ГУСЕВА
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В Минске выразили надежду на то, что соглашение о приоритетах партнерства Белоруссии и Европейского союза будет подписано уже до конца этого года. Такое заявление сделал министр иностранных дел республики Владимир Макей.

По его словам, недавно представители ЕС включили в данный документ некие "пассажи", которые теперь находятся на рассмотрении государства.

"Думаю, что мы в ближайшее время выработаем позицию по нему, и есть надежда, что до конца года документ может быть подписан", - сказал глава ведомства.

Макей подчеркнул, что вопрос определения программы сотрудничества Минска и Брюсселя на ближайшие годы поднимался еще на прошлой неделе во время встречи глав МИД стран-членов Евросоюза и Восточного партнерства. Тогда же белорусскому министру удалось провести переговоры с комиссаром по политике соседства и вопросам расширения ЕС Йоханнесом Ханом, передает телеканал ОНТ.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Минске неоднократно заверяли Москву в отсутствии для нее каких-либо рисков, связанных со сближением Белоруссии и Европейского Союза.

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