Не менее четырех человек погибли при подрыве автомобиля в Идлибе
В сирийском городе Идлиб взорвался заминированный неизвестными автомобиль. В результате инцидента погибли по меньшей мере четыре человека, еще около десяти пострадали.
Теракт произошел на улице Эль-Кусур в это воскресенье, 21 октября. В настоящий момент на месте ЧП работают правоохранители. По данным телеканала Al Mayadeen, ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за случившееся.
Напомним, что похожий инцидент был зафиксирован в Идлибе в январе этого года. Тогда на воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль. Жертвами теракта стали 18 человек, еще несколько десятков мирных жителей получили различные ранения.
Сайт kp.ru писал о том, что подобные нападения происходят в Сирии довольно часто. За такими случаями обычно стоят местные террористические группировки.
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