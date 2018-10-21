2018-10-21T22:46:40+03:00
Происшествия

Не менее четырех человек погибли при подрыве автомобиля в Идлибе

На данный момент ни одна террористическая организация пока не взяла ответственность за случившееся
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Идлибе при взрыве заминированного автомобиля погибли четыре человекаВ Идлибе при взрыве заминированного автомобиля погибли четыре человекаФото: REUTERS
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В сирийском городе Идлиб взорвался заминированный неизвестными автомобиль. В результате инцидента погибли по меньшей мере четыре человека, еще около десяти пострадали.

Теракт произошел на улице Эль-Кусур в это воскресенье, 21 октября. В настоящий момент на месте ЧП работают правоохранители. По данным телеканала Al Mayadeen, ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

Напомним, что похожий инцидент был зафиксирован в Идлибе в январе этого года. Тогда на воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль. Жертвами теракта стали 18 человек, еще несколько десятков мирных жителей получили различные ранения.

Сайт kp.ru писал о том, что подобные нападения происходят в Сирии довольно часто. За такими случаями обычно стоят местные террористические группировки.

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