ВСУ получили на вооружение ракетный комплекс «Ольха»

21 Окт. 23:23 2018-10-21T23:23:11+03:00

Кадры первых испытаний украинской ракеты в ноябре 2016 года показал советник Порошенко Юрий Бирюков

В Киеве заявили, что скоро начнется серийное производство этого «новейшего украинского оружия»

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На вооружение Вооруженных сил Украины (ВСУ) поступил новый ракетный комплекс «Ольха», сообщил «Правительственный портал» соседней страны.

«Ракетный комплекс «Ольха» взят на вооружение украинской армии и вскоре начнется его серийное производство, - говорится в сообщении на его официальной странице в Facebook.

Отмечается, что «руководство конструкторского бюро «Луч», которое разрабатывало новейшее украинское оружие, прогнозирует, что армия получит «Ольху» уже в середине 2019 года».

Авторы сообщения подчеркивают, что благодаря «Ольхе» ВСУ укрепят свою обороноспособность и смогут «эффективнее бороться с агрессором на востоке страны».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в апреле секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что «Ольха» – это «мощное ракетное оружие», которое по всем показателям превосходит российский аналог «Смерч».

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