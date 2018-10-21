ВСУ получили на вооружение ракетный комплекс «Ольха»
На вооружение Вооруженных сил Украины (ВСУ) поступил новый ракетный комплекс «Ольха», сообщил «Правительственный портал» соседней страны.
«Ракетный комплекс «Ольха» взят на вооружение украинской армии и вскоре начнется его серийное производство, - говорится в сообщении на его официальной странице в Facebook.
Отмечается, что «руководство конструкторского бюро «Луч», которое разрабатывало новейшее украинское оружие, прогнозирует, что армия получит «Ольху» уже в середине 2019 года».
Авторы сообщения подчеркивают, что благодаря «Ольхе» ВСУ укрепят свою обороноспособность и смогут «эффективнее бороться с агрессором на востоке страны».
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в апреле секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что «Ольха» – это «мощное ракетное оружие», которое по всем показателям превосходит российский аналог «Смерч».
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