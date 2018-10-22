Минобороны России рассекретило свои финансовые документы

22 Окт. 01:54 2018-10-22T02:07:25+03:00

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В преддверии 100-летнего юбилея финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской Федерации, который отмечается 22 октября, Минобороны опубликовало на своем сайте рассекреченные архивные документы.

В разделе «Часовые военной казны» собраны уникальные материалы и ранее неизвестные сведения о деятельности финансово-экономической службы российской армии, которые будут интересны не только специалистам, но и самой широкой аудитории.

Например, министерство впервые выложило в открытый доступ документы о премировании бойцов в годы Великой Отечественной войны, «зарплатную» ведомость полковника лейб-гвардии Преображенского полка императрицы Екатерины II, а также данные о затратах казны на борьбу с наполеоновским нашествием, динамику снижения себестоимости военной техники в годы Великой Отечественной войны и другие исторические материалы, до сего дня хранившиеся под грифом «секретно».

«В разделе «Часовые военной казны» впервые обобщены многочисленные разрозненные научные источники, литературно-художественные произведения, мемуары, на основе которых составлена история становления и развития военных финансовых органов в России», - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в министерстве рассказали, сколько в 1941 – 1945 годах стоили танки Т-34, бомбардировщики Ил-4, а также пистолеты-пулеметы Шпагина.