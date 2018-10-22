2018-10-22T04:50:08+03:00
Происшествия

Ураган «Уилла» усилился до четвёртой категории

Сейчас он находится в Тихом океане и приближается к западному побережью Мексики
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Последствия урагана «Майкл» в МексикеПоследствия урагана «Майкл» в МексикеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сформировавшийся в Тихом океане ураган «Уилла» (Willa) усилился до опасной четвёртой категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона и приближается к западному побережью Мексики, сообщает издание El Financiero со ссылкой на Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC).

Сейчас он находится примерно в 370 км к юго-западу от мексиканского города Кабо-Корриентес и движется на северо-запад со скоростью 11 километров в час. При этом максимальная скорость в его эпицентре достигает 215 км/час.

По прогнозам синоптиков, стихия достигнет берегов Мексики к вечеру вторника, 23 октября.

Между тем, как ранее сообщал сайт kp.ru, совсем недавно в регионе бушевал ураган «Майкл», жертвами которого стали десятки людей. Только в Соединенных Штатах он унес жизни как минимум 29 человек, больше всего погибших – во Флориде, на которую пришелся основной удар стихии.

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