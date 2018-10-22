Горбачёв призвал ООН отреагировать на объявление США о выходе из Договора о РСМД

22 Окт. 05:32 2018-10-22T05:41:02+03:00

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Первый и единственный бывший президент СССР Михаил Горбачёв, который в своё время был одним из тех, кто поставил подпись под Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), призвал ООН отреагировать на объявление США о выходе из этого соглашения.

«Тут встаёт вопрос и перед Организацией Объединённых Наций, и Советом Безопасности. Это затрагивает мир», - сказал он РИА Новости.

По мнению экс-главы Советского союза и бывшего Генерального секретаря ЦК КПСС, «в такой момент» должны быть задействованы международные институты.

«Недопустимо это — возрождать процесс наращивания ядерного оружия», - подчеркнул Горбачёв.

Как писал сайт kp.ru, ранее он сказал, что «разрывать старые соглашения по разоружению ни в коем случае нельзя», и это решение было принято «не от большого ума».

Напомним, в субботу, 20 октября, американский лидер заявил, что его страна выйдет из Договора о РСМД, который был заключен между США и Советским Союзом 8 декабря 1987 года. По словам Дональда Трампа, он считает такой шаг необходимым, поскольку Россия якобы нарушает условия соглашения, а Штатам нужно развивать эти вооружения.