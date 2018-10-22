2018-10-22T05:41:02+03:00
Политика

Горбачёв призвал ООН отреагировать на объявление США о выходе из Договора о РСМД

Бывший президент СССР подчеркнул, что возрождать процесс наращивания ядерного оружия недопустимо
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments41
Экс-президент СССР Михаил ГорбачёвЭкс-президент СССР Михаил ГорбачёвФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Первый и единственный бывший президент СССР Михаил Горбачёв, который в своё время был одним из тех, кто поставил подпись под Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), призвал ООН отреагировать на объявление США о выходе из этого соглашения.

«Тут встаёт вопрос и перед Организацией Объединённых Наций, и Советом Безопасности. Это затрагивает мир», - сказал он РИА Новости.

По мнению экс-главы Советского союза и бывшего Генерального секретаря ЦК КПСС, «в такой момент» должны быть задействованы международные институты.

«Недопустимо это — возрождать процесс наращивания ядерного оружия», - подчеркнул Горбачёв.

Как писал сайт kp.ru, ранее он сказал, что «разрывать старые соглашения по разоружению ни в коем случае нельзя», и это решение было принято «не от большого ума».

Напомним, в субботу, 20 октября, американский лидер заявил, что его страна выйдет из Договора о РСМД, который был заключен между США и Советским Союзом 8 декабря 1987 года. По словам Дональда Трампа, он считает такой шаг необходимым, поскольку Россия якобы нарушает условия соглашения, а Штатам нужно развивать эти вооружения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водителей, сбежавших с места ДТП, будут признавать пьяными
Совет ФИФА единодушно признал Чемпионат мира – 2018 в России лучшим в истории
Представитель МИД России заявил в ООН, что выходом из ДРСМД США готовят войну
Ведущий прогноза погоды Александр Беляев рассказал о своей борьбе с раком легких
Предполагаемому отправителю посылок с бомбами в США грозит 58 лет тюрьмы
Ассанж назвал условие, при котором он готов сдаться британским властям
Центробанк РФ прогнозирует сохранение антироссийских санкций до 2021 года
В Москве пожарные спасли десять человек из горящего бизнес-центра
Путин призвал аккуратно решать проблему цыганского криминала
Путин пошутил над севшей в его кресло главой Югры
МЧС предупредило о гололедице в Москве в ночь на 27 октября
Трамп подтвердил арест предполагаемого отправителя посылок с бомбами
Генассамблея ООН не внесла на рассмотрение проект резолюции России по Договору о РСМД
В США назвали имя предполагаемого отправителя посылок с бомбами
Сервисы такси выступили против запрета регулировать цены на поездки
«Победа» отменила рейсы в Тбилиси из российских регионов
Болтон предупредил об опасности китайских ракет для «сердца России»
Появилось видео задержания готовивших теракты в Москве членов ИГ*