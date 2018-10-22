2018-10-22T06:10:59+03:00
Политика

Трамп обсудил с Макроном смерть саудовского журналиста, ДРСМД и Сирию

О телефонной беседе президентов США и Франции сообщил Белый дом
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Дональд Трамп пообщался по телефону с Эммануэлем МакрономДональд Трамп пообщался по телефону с Эммануэлем МакрономФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп в воскресенье провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Главной темой беседы стала гибель оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, убитого в начале октября на территории генконсульства Эр-Рияда в Стамбуле. Оба президента подчеркнули необходимость проведения всестороннего и прозрачного расследования этого резонансного преступления, а также привлечения виновных к ответственности.

Собеседники также обсудили ситуацию в Сирии и объявленное Трампом намерение Вашингтона расторгнуть Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, по делу об убийстве журналиста в Саудовской Аравии уже арестованы 18 человек. Турецкие власти проводят собственное расследование обстоятельств смерти Джамаля Хашкаджи. О его результатах президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал рассказать во вторник, 23 октября.

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