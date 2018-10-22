2018-10-22T09:30:44+03:00
Общество

Россияне определили самых авторитетных журналистов

Согласно данным опроса, телевидение в наибольшей степени наполнено узнаваемыми работниками СМИ
Денис СУХОВ
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Телеведущий Владимир СоловьевТелеведущий Владимир СоловьевФото: Евгения ГУСЕВА
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Наиболее авторитетными журналистами россияне считают телеведущих, в частности Владимира Соловьева, Андрея Малахова («Россия 1») и Владимира Познера («Первый канал»). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательской группой ЦИРКОН по инициативе Фонда «Медиастандарт» при поддержке Комитета гражданских инициатив (КГИ).

Исследование проводилось в августе 2018 года среди 1604 респондентов старше 18 лет методом личного интервью.

В частности, 178 опрошенных назвали наиболее уважаемым и авторитетным журналистом Соловьева. За Малахова отдали голоса 131 респондент, а за Познера — 116. Другие отрасли СМИ — радио, пресса и интернет — оказались куда менее персонифицированными для населения. Количество упоминаний имен журналистов здесь настолько мало, что может рассматриваться на фоне статистического шума, отмечают исследователи.

В то же время существует расхождение между профессиональной деятельностью самых уважаемых работников СМИ и представлениями россиян о наиболее важной социальной роли современных журналистов.

Так, 65% уверены, что прежде всего журналисты должны фиксировать происходящие события и информировать о них, 43% возлагают на них задачу комментировать факты и давать им свою оценку. Еще 33% считают, что главной задачей журналистов является проверка деятельности и критика властей.

При этом авторы исследования считают Соловьева прежде всего «идеологом», пропагандирующим определенные ценности (эту задачу журналистики назвали важнейшей 11% респондетов). Познер чаще выступает в роли «просветителя», при этом только 22% опрошенных ждут от журналистов выполнения этой функции. Малахова скорее можно назвать «шоуменом», однако развлекательную роль журналиста выделяют лишь 9% россиян.

Согласно докладу по итогам опроса, 37% респондентов скорее доверяют журналистам, противоположную позицию заняли 24% участников исследования. Еще 35% доверяют журналистам лишь в некоторых вопросах.

В целом образ журналиста характеризуется опрошенными положительно: по мнению россиян, сотрудникам СМИ свойственна смелость (79%), чувство юмора (77%) и упорство (75%).

«Единственное отрицательное качество, которое приписывают журналистам большая часть опрошенных, — наглость и назойливость», - говорится в докладе.

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