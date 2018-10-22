2018-10-22T10:34:13+03:00
Происшествия

Два украинских истребителя пролетели на экстремально низкой высоте

Видео трюка появилось в сети [видео]
Ася РОМАНЧУК
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Украинский истребитель пролетел на предельно низкой высоте. ФОТО: кадр с видеоУкраинский истребитель пролетел на предельно низкой высоте. ФОТО: кадр с видео
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В интернете появился видеоролик, на котором запечатлен трюк, выполненный украинскими пилотами. Два летчика пролетели на экстремально низкой высоте над аэродромом.

Полет заставил работников воздушной гавани разбежаться в разные стороны, чтобы не быть сбитым потоками ветра.

Предположительно, тюк был выполнен на авиабазе в Мелитополе Запорожской области.

Видеоролик появился на YouTube и хотя записи уже почти неделя, популярность ее не спасает.

На видео два украинских штурмовика Су-25М1, которые стремительно проносятся над аэродромом, сообщает Пятый канал.

Ранее в сети появилось видео с украинским штурмовиком Су-25, пролетающим на предельно малой высоте над пляжем, расположенным в районе поселка городского типа Кирилловка, что в Запорожской области незалежной

В России тоже иногда фиксируются подобные случаи. Житель Тюмени по дороге на море записал на автомобильный видеорегистратор, как на бешеной скорости на высоте 20 метров над трассой пролетает военный самолет Су-24.

Украинский штурмовик пролетел на экстремально низкой высоте.

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