2018-10-22T10:37:09+03:00
Политика

Россия намерена поддержать политическое урегулирование в ЦАР

Российское правительство может увеличить штаб инструкторов в центральноафриканском регионе
Сакина НУРИЕВА
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Россия намерена поддержать политическое урегулирование в ЦАРРоссия намерена поддержать политическое урегулирование в ЦАРФото: REUTERS
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Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в ходе выступления перед журналистами заявил, что Россия готова оказать поддержку в политическом урегулировании в Центральноафриканской республике. Российские политики уже работают в координации с правительством страны.

Так, ранее руководства двух стран встретились в Хартуме.

"Мы содействовали успеху этой встречи, там были наши представители. В дальнейшем мы также готовы содействовать, причем оно идет в координации с правительством в Банги, активную роль играет президент Судана. И все это укладывается в инициативу Африканского союза", — отметил Богданов.

Кроме того, РФ намерена направить в Центральноафриканскую республику дополнительных военных инструкторов. Богданов сообщил, что увеличение штата инструкторов будет зависеть от желания правительства страны, ее легитимных властей.

Ранее kp.ru сообщал, что в ЦАР появится представительство Минобороны России. Соответствующее распоряжение утвердил премьер-министр нашей страны Дмитрий Медведев.

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