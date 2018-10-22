Россия намерена поддержать политическое урегулирование в ЦАР

22 Окт. 10:37 2018-10-22T10:37:09+03:00

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Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в ходе выступления перед журналистами заявил, что Россия готова оказать поддержку в политическом урегулировании в Центральноафриканской республике. Российские политики уже работают в координации с правительством страны.

Так, ранее руководства двух стран встретились в Хартуме.

"Мы содействовали успеху этой встречи, там были наши представители. В дальнейшем мы также готовы содействовать, причем оно идет в координации с правительством в Банги, активную роль играет президент Судана. И все это укладывается в инициативу Африканского союза", — отметил Богданов.

Кроме того, РФ намерена направить в Центральноафриканскую республику дополнительных военных инструкторов. Богданов сообщил, что увеличение штата инструкторов будет зависеть от желания правительства страны, ее легитимных властей.

Ранее kp.ru сообщал, что в ЦАР появится представительство Минобороны России. Соответствующее распоряжение утвердил премьер-министр нашей страны Дмитрий Медведев.