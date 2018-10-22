Бруклинские ведьмы «навели порчу» на Трампа, Кавано и Макконнелла

22 Окт. 10:45 2018-10-22T10:55:24+03:00

Колдовской ритуал с заклинаниями и тряпичными куклами прошел в магазине спиритической литературы [фото]

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Несколько ведьм и магов в ночь на воскресенье, 21 октября, собрались в магазине спиритической литературы, расположенном в нью-йоркском районе Бруклин, чтобы навести порчу на президента США Дональда Трампа, верховного судью страны Бретта Кавано и сенатора-республиканца Митча Макконнелла.

Обряд «проклятия» проходил по всем правилам: со свечами и заклинаниями, гвоздями из гроба и землей с кладбища, магическими атрибутами и ароматическими маслами, но главное – с тряпичными куклами, на которые участники ритуала наклеили фотографии лиц своих «жертв».

catlandbooks Бруклинские ведьмы навели порчу на судью Кавано, президента Трампа и сенатора Макконнелла

О проведенном ритуале ведьмы рассказали на странице магазина в Instagram. По их словам, обряд был направлен против Кавано и других «насильников», а также их защитников.

catlandbooks Участники ритуала черной магии читали заклинания над импровизированным алтарём со свечами и куклами вуду

Кстати, у стен букинистического магазина той ночью было шумно: там собрались противники судьи, поддерживающие идею навести на его порчу и религиозные бруклинцы, пытавшиеся помешать обряду черной магии.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, многие американцы были против назначения Бретта Кавано на должность члена Верховного суда из-за того, что несколько женщин обвинили судью в сексуальных домогательствах 30-летней давности. Предложивший его кандидатуру Дональд Трамп заявил, что это все оговор, происки демократов.