2018-10-22T11:23:16+03:00
В мире

Два мощных землетрясения произошли у побережья Канады

Информации об угрозе цунами не поступало
Сакина НУРИЕВА
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Два мощных землетрясения произошли у побережья КанадыДва мощных землетрясения произошли у побережья КанадыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник у западного побережья Канады были зафиксированы два мощных землетрясения. Сообщило издание The Sun со ссылкой на Геологическую службу США.

Промежуток между толчками не превысил одного часа. Первое землетрясение магнитудой 6,6 произошло в 05.39 часов по времени UTC (08.39 мск), в 260,4 км к востоку от района Тофино (западное побережье острова Ванкувер, провинция Британская Колумбия) и в 317,5 км к северо-востоку от города Кэмпбелл-Ривер. Толчок был зафиксирован на глубине 11 км.

Второе землетрясение магнитудой 6,8 произошло в 06:16 (09:16 мск) в 232 км к юго-западу от города Порт-Харди на глубине 21 км.

В настоящее время информации о пострадавших или разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Ранее, как сообщал kp.ru, ущерб от землетрясения в Индонезии составил как $911 миллионов.

15 октября землетрясение магнитудой 5,4 произошло на северо-западе Китая недалеко от границы с Казахстаном.

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