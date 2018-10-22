«Алмаз-Антей» передал войскам очередной полк ЗРС С-400 «Триумф»

22 Окт. 11:33 2018-10-22T11:33:01+03:00

В ходе начальных стрельб с участием представителей концерна и госзаказчика техника отработала без замечаний

Изменить размер текста: A A

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» передал войскам очередной полковой комплект зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф». Об этом сообщили журналистам в пресс-службе предприятия.

«По результатам начальных стрельб техника отработала без замечаний, расчеты Воздушно-космических сил с задачей справились отлично», - подчеркивается в релизе.

Также отмечается, что специалисты «Алмаз-Антея» сопровождали действия представителей госзаказчика на всех этапах испытаний, от их начала до завершения.

Представители концерна пояснили, что составные части системы С-400 поставляются предприятиями-соисполнителями на полигон Капустин Яр, где в дальнейшем разгружаются и размещаются на технологических площадках. Затем производится входной контроль, стыковка и настройка всех составных частей системы. Взаимодействие всех узлов и агрегатов проверяется, после чего техника поступает заказчику на приемо-сдаточные испытания.

«При передаче представителям военного ведомства техника выводится на полигон для проведения испытательных стрельб - противовоздушного боя с применением ракет-мишеней», - добавили в концерне.

Зенитно-ракетная система большой и средней дальности С-400 «Триумф» предназначена для поражения воздушных целей, включая стратегические, крылатые, тактические и оперативно-тактические баллистические ракеты в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.