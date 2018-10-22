Мэй объявила, что соглашение с ЕС по Brexit готово на 95%

22 Окт. 11:39 2018-10-22T11:39:19+03:00

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что итоговое соглашение с Евросоюзом по условиям «развода» Лондона с Брюсселем почти готово, нерешенным остался только один вопрос – проблема границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

«Суммируя все сделанное, 95% соглашения по Brexit и его регламентных документов согласованы. Суть сделки по подавляющему большинству вопросов теперь ясна», - сказала она.

Но пока Лондон и Брюссель не согласуют механизм сохранения Северной Ирландии в составе общего рынка ЕС и таможенного союза, соглашение подписано не будет. Предложение европейских переговорщиков, при котором Северная Ирландия оказалась бы внутри таможенной зоны, существующей отдельно от другой территории Британии, для Лондона неприемлемо.

«Первоначальное предложение Брюсселя на этот счет мы не можем принять, поскольку это означало бы создание таможенной границы по Ирландскому морю и разрушение целостности Соединенного Королевства», - подчеркнула Тереза Мэй.

«Я не верю, что кто-либо из британских премьеров принял бы такое предложение. Конечно, не приму его и я», - приводит ее слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Мэй, объясняя согражданам свою позицию по Brexit, обещала сохранить открытую границу между Северной Ирландией и Ирландией, а также свободное перемещение товаров с Европой.