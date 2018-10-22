2018-10-22T11:43:23+03:00
Спорт

Причины увольнения Массимо Карреры с поста главного тренера объяснили в "Спартаке"

Команда не смогла стабилизировать свои результаты
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Массимо Каррера покинул "Спартак".Массимо Каррера покинул "Спартак".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 22 октября, стало известно об уходе с поста главного тренера московского "Спартака" итальянского специалиста Массимо Карреры. Итальянец проработал два года в своей должности, после чего был отправлен в отставку. В клубе пояснили официально причины такого решения, которое было принято советом директоров:

- Итоги прошлого сезона были признаны неудовлетворительными: ни одна из поставленных задач не была выполнена. А результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет, - говорится в официальном заявлении клуба.

Вместе с тем, отмечается, что Каррера вошел в историю клуба благодаря победе в чемпионате России весной 2017 года. В нынешнем же сезоне москвичи с 18 очками после 11 туров занимают 6 место в турнирной таблице первенства страны. Они отстают на 7 очков от питерского "Зенита".

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