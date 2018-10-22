2018-10-22T11:56:36+03:00
Происшествия

Стала известна дата запуска ракеты "Союз-ФГ" на МКС

Следующий пилотируемый полет может состояться 3 декабря
Сакина НУРИЕВА
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Стала известна дата запуска ракеты "Союз-ФГ" на МКССтала известна дата запуска ракеты "Союз-ФГ" на МКСФото: REUTERS
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Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" к Международной космической станции запланирован на 18 ноября.

Это первый пуск корабля после аварии 11 октября на космодроме Байконур.

Запуск ракеты осуществится с грузовым кораблем "Прогресс МС-10".

"Пуск предварительно запланирован на 18 ноября", — сообщает РИА-Новости с ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Следующий пилотируемый полет планируется провести 3 декабря. Точную дату утвердят на заседании аварийной комиссии 30 октября.

Ранее kp.ru сообщал, что на "Союзе" не сработал один из датчиков, который отвечает за отделение боковой ступени ракеты от центрального блока.

Напомним, 11 октября на при запуске корабля "Союз-ФГ" с Байконура произошла авария. Аппарат аварийно отделился от корабля “Союз” и по баллистической траектории вернулся на Землю.

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