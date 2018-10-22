2018-10-22T11:51:00+03:00
Звезды

Родион Газманов прокомментировал обвинения отца в плагиате

Певец уверен, что автор песни из Омска просто пытается стать популярным за счет скандала [видео]
Ася РОМАНЧУК
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Александр Шаханин (на фото справа) обвинил Олега Газманова в плагиатеАлександр Шаханин (на фото справа) обвинил Олега Газманова в плагиатеФото: Архив "КП"
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Сын Олега Газманова прокомментировал обвинения отца в плагиате, которые прозвучали от автора песни "Бессмертный полк" из Омска. Певец верен, что никаких реальных оснований для претензий нет.

Житель Омска Александр Шаханин просто пытается прославиться за чужой счет.

Родион Газманов признает, что обе композиции похожи по стилистике, но это не аргумент. Данный стиль придуман очень давно и, например, песня «На безымянной высоте» тоже перекликается с данными композициями.

- Песню Александра я услышал сравнительно недавно, этот товарищ мне написывал в „Одноклассники“: „А вот сравните“, „А вот посмотрите“. Мы видим просто не очень состоявшегося автора, который хочет популярности. Песнями не получилось, теперь пытается скандалом», — сказал Родион Газманов «Ридусу».

Бессмертный полк.Песня Александра Шаханина

Вариант, что Олег Газманов услышал композицию Шаханина и создал похожую исключается молодым человеком.

- Я думаю, это исключено, потому что наоборот всегда пытаются уйти от схожести с кем-то в творчестве. Я не очень представляю, при каких обстоятельствах он мог эту песню услышать, - резюмирует Родион Газманов.

Ранее Александр Шахнин обвинил Олега Газманова в заимствовании его композиции. Сам Шахнин опирается на заключение московских экспертов, которые утверждают, что песня Газманова «Бессмертный полк» содержит элементы буквальных заимствований из песни Шаханина и является производным музыкальным произведением.

Олег Газманов - Бессмертный полк (премьера клипа, 2018) (0+).

- 5 мая меня Василий Семенович Лановой пригласил меня, как автора гимна «Бессмертного полка», на съемки программы «Спасибо за верность». И там Газманов впервые исполнил свою песню, которая была почти как две капли воды похожа на мою. Естественно, меня это задело, - прокомментировал kp.ru Шаханин.

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