Глава Минэкономразвития сообщил о мерах по «смягчению» роста цен на бензин
Во время выступления на XVII Форуме Стратегов в Санкт-Петербурге министр экономического развития Максим Орешкин рассказал возможностях для «смягчения» роста цен на бензин в 2019 году, которые непосредственно изучаются правительством России.
Министр сообщил, что руководство страны часто проводит совещания, на которых обсуждаются различные аспекты проблемы, связанные с динамикой цен на бензин.
«Пытаемся найти решения, которые позволят «смягчить» динамику», — сказал Орешкин.
15 октября текущего года Счетная палата сделала прогноз о резком росте цен на бензин в 2019 году. Причиной этому может стать плановое повышение акцизов на топливо с 1 января 2019 года.
Ранее, как сообщал kp.ru, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил предложение о субсидировании цен на бензин и дизельное топливо, предложенную нефтяниками и Минэнерго на посвященном проблемам нефтяной отрасли совещании 18 сентября.