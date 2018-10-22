2018-10-22T12:23:26+03:00
Общество

Глава Минэкономразвития сообщил о мерах по «смягчению» роста цен на бензин

Российское правительство рассматривает разные аспекты для снижения цен на топливо
Сакина НУРИЕВА
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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил о мерах по «смягчению» роста цен на бензинГлава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил о мерах по «смягчению» роста цен на бензинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во время выступления на XVII Форуме Стратегов в Санкт-Петербурге министр экономического развития Максим Орешкин рассказал возможностях для «смягчения» роста цен на бензин в 2019 году, которые непосредственно изучаются правительством России.

Министр сообщил, что руководство страны часто проводит совещания, на которых обсуждаются различные аспекты проблемы, связанные с динамикой цен на бензин.

«Пытаемся найти решения, которые позволят «смягчить» динамику», — сказал Орешкин.

15 октября текущего года Счетная палата сделала прогноз о резком росте цен на бензин в 2019 году. Причиной этому может стать плановое повышение акцизов на топливо с 1 января 2019 года.

Ранее, как сообщал kp.ru, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил предложение о субсидировании цен на бензин и дизельное топливо, предложенную нефтяниками и Минэнерго на посвященном проблемам нефтяной отрасли совещании 18 сентября.

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