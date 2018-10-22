Сирийские специалисты отреставрируют древний амфитеатр в городе Босра

22 Окт. 12:42 2018-10-22T12:42:25+03:00

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Сирийские ученые планируют отремонтировать древний римский амфитеатр, расположенный в городе Босра. Эта историческая постройка была разрушена боевиками во время войны, и теперь специалисты планируют восстановить культурную ценность.

Отмечается, что в провинции Дераа сохранилось множество исторический построек разных времен. Однако римский амфитеатр был одной из наиболее крупных и известны. Он располагается недалеко от границы с Иорданией.

Главный администратор городского музея Али Ахмет отмечает, что Босра считается самым древним городом в мире. Однако самое примечательное, что за долгие годы войны большая часть исторических объектов почти не пострадала.

«Эти памятники, скульптуры, которые вы видите здесь, мы собирали по всему городу Босра, чтобы люди могли их увидеть. Удивительно, что древний город почти не пострадал. Семь лет здесь воевали, а он как стоял, так и стоит», - приводит слова Ахмета сайт телеканала «Звезда».

Директор музея рассказал, что до войны римский амфитеатр ежегодно проводит концерты, которые посещали по 15 тысяч человек, приезжающих сюда со всего мира. Сейчас же специалисты планируют в максимально короткие сроки восстановить разрушения и навести порядок в городе, пишет ФАН.