Умер Дэнни Лейнер – режиссер «Клана Сопрано»

22 Окт. 12:47 2018-10-22T12:50:07+03:00

Он скончался на 58-м году жизни. Дэнни Лейнер умер из-за серьезного заболевания, с которым боролся много лет

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Умер Дэнни Лейнер – известный американский режиссер. Зрителям его имя известно по легендарному фильму «Клан Сопрано», именно он снял данную картину.

Кинодеятель скончался на 58-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь – Лейнер много лет боролся с раком легких.

После трагического события друг Лейнера сказал, что он был хорошим учителем.

-Дэнни был одним из тех, что работал со мной, еще новичком, на моем самом первом фильме, и повел он себя при этом великодушно. Я многому у него научился, – отметил продюсер Росс Путман.

«Клан Сопрано» в России транслировался только на нескольких телеканалах, тем не менее, криминально-драматический телесериал знали тысячи наших зрителей, пишет сайт «Дни.ру».

Сайт kp.ru рассказывал, что ранее умер Александр Светлов. Российский и советский режиссер скончался в возрасте 79 лет. Информацию о смерти подтвердили в Союзе кинематографистов России.