В Сбербанке объяснили увеличение ставок по ипотеке

22 Окт. 12:52 2018-10-22T12:53:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сбербанке объяснили увеличение ипотечных ставок адаптацией кредитной организации к текущим рыночным условиям, сложившимся, в том числе, после сентябрьского повышения ключевой ставки Банком России.

«Изменение процентных ставок является следствием адаптации к текущим рыночным условиям после сентябрьского увеличения ключевой ставки ЦБ, а также общими макроэкономическими изменениями», - цитирует представителя Сбербанка газета «Ведомости».

С 22 октября Сбербанк увеличил ставки на ипотечное кредитование новостроек на 0,4 процентных пункта (п.п.). Ипотеку на строящиеся квартиры кредитная организация теперь выдает под 9,5% годовых, а по программе субсидирования партнеров-застройщиков – под 7,5–7,8% в зависимости от срока.

В то же время ставка по кредитам на готовое жилье выросла на 0,6 п.п.: до 9,7-10,1% и до 9,2–9,6% для молодых семей. Ставка ипотеки по двум документам составляет 10,3–10,7%, молодым семьям – 9,8–10,2%.

Ипотеку других банков Сбербанк теперь рефинансирует под 9,9–11,9%.

Такие ставки действуют для клиентов, получающих зарплату на счет карты или вклада с Сбербанке, либо в случае, когда приобретаемый объект недвижимости построен с участием кредитных средств банка и при условии страхования жизни и здоровья заемщика.

При отсутствии страхового полиса ставка увеличивается на 1 п.п. А для клиентов, не получающих зарплату на счета в Сбербанке, на 0,3% при покупке в новостройке или на 0,5% при приобретении готового жилья.