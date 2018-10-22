2018-10-22T13:10:16+03:00
Наука

Ученые обнаружили в поваренной соли частицы пластика

Специалисты признали продукт потенциально опасным для человека
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые нашли в поваренной соли частицы пластикаУченые нашли в поваренной соли частицы пластикаФото: EAST NEWS
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Южнокарейские ученые выявили в поваренной соли опасные для организма инородные частицы. Эксперты провели анализ нескольких образцов поваренной соли, и выводы специалистов оказались неутешительными. Оказалось, что в 36 из 39 разновидностей продукта ученые нашли микрочастицы частицы пластика. В связи с этим специалисты признали продукт потенциально опасным для потребления.

В ходе исследования выяснилось, что самое большое количество инородных частиц содержится в морской соли - 1674 штук на 1 килограмм продукта. В целом же самое большое содержание микропластика было выявлено учеными в соли, которая поставляется из стран Азии. В частности, Индонезия «предоставила» на исследования 13 629 частиц передает сайт телеканала «Звезда».

Ученые полагают, что такой результат связан с глобальной экологической проблемой, в частности, загрязнением воды пластиковыми отходами, пишет сайт argumenti.ru.

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