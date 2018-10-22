2018-10-22T13:15:51+03:00
Общество

Строительство дорог и мост через реку Пур: Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ответил на вопросы жителей через Инстаграм

Глава региона рассказал о главных проблемах, волнующих ямальцев
Ирина СУХАНОВА
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Губернатор ЯМАО Дмитрий Артюхов рассказал о главных проблемах, волнующих жителей округа, через Инстаграм. Такой способ общения он анонсировал накануне, предложив задавать ему вопросы. Видеоролики с ответами появились на странице Артюхова в соцсети. Губернатор сообщил, что строительство «долгожданного» моста через реку Пур начнется уже этой зимой. Мост соединит дорожным сообщением населенные пункты, отрезанные от большой земли. По словам губернатора, чтобы строительство стало возможным, пришлось вносить изменения в федеральный закон.

- Надеюсь, что к 2021 году мы наконец-то соединим наши берега, - рассказал глава ЯНАО.

Артюхов признался, что недоволен качеством дорог в регионе, и пообещал увеличить финансирование на их строительство и реконструкцию, а так же рассказал о планах по обеспечению молодых ямальцев квартирами и переселению из ветхого жилья. Всего губернатор ответил на пять вопросов, ответами на остальные обращения занимаются профильные ведомства. Формат прямого общения Артюхов собирается использовать и дальше, подчеркивая, что он всегда открыт для любых вопросов ямальцев.

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