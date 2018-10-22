2018-10-22T13:32:59+03:00
Экономика

Кудрин: Правительство сможет выполнить обещания об увеличении размера пенсий

Глава Счетной палаты уверен, что если бы повышение пенсионного возраста провели раньше, это сильнее сказалось бы на экономическом росте в стране и благополучии пенсионеров
Денис СУХОВ
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Глава Счетной палаты Алексей КудринГлава Счетной палаты Алексей КудринФото: Тимур ХАНОВ
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Правительству вполне по силам выполнить обещания об увеличении размера пенсий. Об этом заявил журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах XVII Форума стратегов.

«Выполнит ли правительство свои обещания по повышению обеспечения пенсионеров, повышению пенсий? Я считаю, что да. По нашим оценкам, правительство выполнит эти свои пункты, которые они декларировали», - заявил Кудрин.

При этом чиновник выразил мнение, что недавно принятые меры об увеличении пенсионного возраста стоило реализовать раньше — тогда их влияние на экономический рост и благополучие пенсионеров было бы выше.

Ранее вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что на 2019 год правительство планирует проиндексировать пенсии на уровне 7%, что означает их рост в реальном выражении даже при инфляции выше прогнозируемого уровня.

Напомним, 3 октября был принят закон о поэтапном повышении пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и до 60 лет у женщин, за исключением ряда случаев, когда возможен досрочный выход на пенсию. Ожидается, что эти меры помогут стабилизировать пенсионную систему и обеспечить индексацию пенсионных выплат темпами, опережающими инфляцию.

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