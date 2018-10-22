Чукотские медведи стали более упитанными и спокойными

22 Окт. 13:28 2018-10-22T13:28:40+03:00

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В ходе наблюдения за белыми медведями, живущими в заповеднике на острове Врангеля, исследователи отметили, что животные стали более упитанными и уравновешенными. Также отмечается, что животные стали проявлять меньше интереса к людям.

За животными наблюдала группа исследователей, в составе которой были российские и американские ученые. Наблюдения проводились в рамках российско-американского соглашения о сотрудничестве в области охраны редких видов флоры и фауны.

В прошлом году на территории заповедника «Остров Врангеля» обитали 589 медведей. В этом году число животных несколько уменьшилось – исследователи обнаружили лишь 466 особей, сообщает РИА Новости. Ученые считают, что это является нормальной ситуацией, поскольку при визуальном подсчете популяции животных допустима погрешность. Следует отметить, что среди белых медведей, живущих на острове Врангеля было обнаружено 68 семейных групп. Улучшение состояния животных, в свою очередь, ученые объясняют повышением качества рациона питания хищников.

Участники экспедиции прошли более 900 километров. В ходе исследования ученые осуществляли сбор информации об образе жизни чукотских белых медведей и их поведении в самых разных ситуациях.

Остров Врангеля относится к Чукотскому автономному округу. На чукотском языке остров называется Умкилир, что в переводе означает «остров белых медведей». Заповедник, располагающийся на острове, по праву считается «родильным домом» для этих хищников.

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