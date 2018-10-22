2018-10-22T13:25:59+03:00
Политика

Песков заявил, что выход США из ДРСМД потребует действия других стран

Представитель Кремля отметил, что при разрыве соглашения со стороны США потребуются действия по восстановлению баланса в этой области
Сакина НУРИЕВА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин ТАССПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время встречи с журналистами сообщил, что при выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), России придется принять меры по восстановлению военного баланса и обеспечению собственной безопасности.

Представитель Кремля отметил, что выходом из ДРСМД США напрямую начинают разработку запрещенных договором систем.

"Если разрабатывается эта система, то необходимы действия со стороны других стран, в данном случае России, по восстановлению баланса в этой области", - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что разрыв договора со стороны какой-либо страны сделает мир более опасным. Однако, для проведения процедуры выхода необходимо полгода, США пока ее не инициировали.

"Сначала нужно предпринять действия, которые де-юре нужно предпринять для выхода из этого договора [ДРСМД], - отметил он. - Выход из этого договора - там срок полгода".

"В документе прописана процедура выхода из соглашения, США пока не предпринимали никаких действий, прописанных в тексте.

"В свете этих заявлений хотелось бы получить более детальное разъяснение от США", - указал Песков на переговоры с помощник президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в Москве.

Напомним, 22 октября В Москве стартовали переговоры Джона Болтона и Николая Патрушева.

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