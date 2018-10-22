Русский музей впервые проведет выставку российского абстрактного искусства в Саудовской Аравии

22 Окт. 13:44 2018-10-22T13:44:57+03:00

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Русский музей при помощи Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) впервые проведет в Саудовской Аравии выставку абстрактного искусства. Ее планируют провести либо в декабре этого года, либо в начале января следующего.

В Эр-Рияд уже привезли несколько работ международно признанных российских художников-авангардистов ХХ века -Василия Кандинского и Павла Филонова: "Синий гребень", "Река летом», "Осень" и "Победа над вечностью", "Композиция (Яблоки)". Выставка пройдет в течение нескольких дней в рамках конференции Future Investment Initiative.

- Мы подумали, что поскольку фигуративное искусство в Саудовской Аравии не очень воспринимается, лучше показать что-то абстрактное. Поскольку Россия — родина абстрактного искусства, то было резонно подумать о Кандинском, о Филонове,- комментирует Евгения Петрова, замдиректора Русского музея по научной работе.

Саму выставку организаторы хотят назвать «Кандинский и Россия». Это связано с тем, что художник много ездил по северу России, видел работы народного искусства, которые он позже преобразовал в абстракцию.

Помимо работ Кандинского, на выставку хотят привезти картины современных абстрактных художников, которые являются продолжателями идей самого Кандинского, сообщает «РИА Новости».