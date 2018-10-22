2018-10-22T13:42:35+03:00
Политика

Песков: Подготовка к визиту Путина в Саудовскую Аравию продолжается

Сроки предстоящей поездки пока не определены
Денис СУХОВ
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Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Кремль продолжает подготовку к визиту президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию, однако точные даты поездки пока не определены. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока определенности по срокам визита нет, как только мы согласуем по дипломатическим каналам, мы вас проинформируем. В целом, подготовка к визиту продолжается», - заявил Песков журналистам.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил РИА Новости, что Владимир Путин может встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе в ноябре этого года. Дипломат отметил, что встречу можно будет рассматривать как этап подготовки к визиту президента в Эр-Рияд.

Также Богданов прокомментировал скандальное дело журналиста Джамаля Хашкаджи, убитого в саудовском консульстве в Стамбуле. По его словам, подготовка к визиту продолжается, однако Москва ждет окончательных итогов расследования.

«Мы ждем, когда окончательно расследование (завершится). Так что надо набраться терпения, подождать», - отметил Богданов.

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