Песков: Подготовка к визиту Путина в Саудовскую Аравию продолжается

22 Окт. 13:42 2018-10-22T13:42:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Кремль продолжает подготовку к визиту президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию, однако точные даты поездки пока не определены. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока определенности по срокам визита нет, как только мы согласуем по дипломатическим каналам, мы вас проинформируем. В целом, подготовка к визиту продолжается», - заявил Песков журналистам.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил РИА Новости, что Владимир Путин может встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе в ноябре этого года. Дипломат отметил, что встречу можно будет рассматривать как этап подготовки к визиту президента в Эр-Рияд.

Также Богданов прокомментировал скандальное дело журналиста Джамаля Хашкаджи, убитого в саудовском консульстве в Стамбуле. По его словам, подготовка к визиту продолжается, однако Москва ждет окончательных итогов расследования.

«Мы ждем, когда окончательно расследование (завершится). Так что надо набраться терпения, подождать», - отметил Богданов.