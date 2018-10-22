2018-10-22T20:00:30+03:00
Политика

Лавров сообщил о готовности России к диалогу с США по продлению Договора о СНВ

Министр напомнил, что РФ несет ответственность за глобальную стабильность
Сакина НУРИЕВА
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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По итогам переговоров с главой МИД Мадагаскара Элуа Дуву министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности России к диалогу с США о практических действиях, которые поспособствуют продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

Министр отметил, что Российская сторона ни раз отмечала свою готовность к продлению договора после истечения первых десяти лет его действия в 2021 году. РФ намерены переговорить с США о необходимости поддерживать соглашение.

"Мы свои подходы и в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в отношении Договора об СНВ-3 сформулировали достаточно давно и конкретно, - отметил Лавров.

Кремль заинтересован в том, чтобы США предоставили ответы, а российская сторона реагирует на вопросы со стороны США. При этом, как отвечает министр, для переговоров необходимо использовать механизмы, существующие в соответствии документами.

Также Москва рассчитывает, что американская сторона осознает свою ответственность в рамках ДРСМД и СНВ.

"Мы несем ответственность за глобальную стабильность. Рассчитываем, что США тоже не откажутся от своей доли ответственности", - подчеркнул Лавров.

Ранее kp.ru сообщал, что США грозят России выходом из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

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