2018-10-22T20:00:43+03:00
Общество

В России упростили процедуру возврата водительских прав «пьяным» водителям

Также станет легче вернуть права и после других грубых нарушений ПДД
Александр ДЖУМАЕВ
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Лишенным прав водителям отныне не придется пересдавать все экзаменыЛишенным прав водителям отныне не придется пересдавать все экзаменыФото: Алексей ФОКИН
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Правительство России упростило процедуру возврата водительских прав лицам, лишенным этого документа за некоторые тяжкие нарушения Правил дорожного движения. В их число входят такие грубые нарушения правил, как езда в нетрезвом виде, выезд на встречную полосу и крупное превышение скорости.

Согласно новым правилам, водителям, допустившим подобное нарушение, повлекшее за собой тяжкие последствия, для восстановления водительских прав больше не нужно предоставлять в ГИБДД медицинскую справку, подтверждающую состояние здоровья гражданина. Стоит отметить, что это нововведение не коснулось автолюбителей, нарушивших Кодекс об административных правонарушениях России (КоАП РФ), сообщает «Коммерсант».

Лишенным прав водителям отныне не придется пересдавать все экзамены. Теперь для повторной выдачи удостоверения достаточно сдать тест на знание ПДД, причем его обязательно нужно сдавать в населенном пункте, суд которого принял решение отобрать у водителя права.

Сайт kp.ru ранее писал о новом порядке возврата водительских прав, вступившем в силу 20 октября. По новому регламенту, для возврата прав в общем случае достаточно заплатить все штрафы и пересдать теоретический экзамен на знание ПДД. Любителям езды в нетрезвом виде также придется предоставить медицинскую справку, подтверждающую отсутствие противопоказаний к управлению транспортными средствами.

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