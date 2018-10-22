Комитет Госдумы утвердил законопроект, распределяющий в регионы часть доходов от акцизов

22 Окт. 14:05 2018-10-22T14:05:46+03:00

Он предполагает, что акцизы на крепкий алкоголь будут зачисляться в размере 80% в региональные бюджеты, остальные 20% - в федеральные

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Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил нижней палате парламента в первом чтении закон, который изменяет структуру распределения доходов между федеральным и региональным бюджетами от части налогов.

Распоряжение предусматривает зачисление налогов на алкоголь градусов больше 9% на уровне 80% в региональный бюджет, 20% - в федеральный. Такой способ предполагает возмещение выпадающих доходов, которые возникли по причине отмены со следующего года налога на движимое имущество для организаций.

Кроме того, с января 2024 года будет рассматриваться перечисление доходов от акцизов на нефть и нефтепродукты в региональные бюджеты в размере 100%.

Также, этот закон планирует пошаговую передачу налогов на бензин (автомобильный), дизельное топливо, моторные масла (для дизельных и инжекторных двигателей), производящиеся только в РФ, из федерального бюджета в региональные.