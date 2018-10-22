Электрички на Казанском направлении МЖД введены в график

22 Окт. 14:18 2018-10-22T14:18:17+03:00

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Железнодорожники ввели в график движение поездов на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД). Электрички после сбоя вновь начали курсировать по привычному расписанию. Об этом рассказали в пресс-службе МЖД.

«В настоящее время электрички отправляются в рейсы и следуют по маршруту по расписанию», - приводит официальное сообщение МЖД РИАМО.

Напомним, ранее сообщалось, что поезда этого направления следуют в Москву с увеличенными интервалами. Причиной сбоя в движении электропоездов стала внеплановая остановка поезда № 6523, который двигался от платформы 47-й километр в столицу. Однако сотрудником МЖД удалось оперативно разрешить ситуацию и снова войти в график.

Добавим, что Московская железная дорога уже привнесла извинения своим пассажирам за доставленные утром неудобства, передает «Федеральное агентство новостей».