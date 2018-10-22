22 Окт. 14:35 2018-10-22T14:35:14+03:00

Россия выразила недовольство в ООН в связи с затягиванием возвращения беженцев в Сирию Фото: REUTERS

Во встрече также приняли участие представители Сирии, Алжира, Ирана и Ирака

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Россия совместно с государствами-единомышленниками выразила в ООН недовольство по отношению к странам, которые затягивают с возвращением беженцев в Сирию. Об этом сообщил представитель МИД РФ Николай Бурцев.

Демарш был организован перед Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Во встрече также приняли участие представители Сирии, Алжира, Ирана и Ирака.

Участники заседания передали Гранди консолидированный подход к вопросам, связанным с работой УВКБ (Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев) и призвали к необходимости скорейшего подключения Управления к процессу возвращения сирийцев на родину.

Комиссар ООН воспринял демарш положительно. Он напомнил о том, что УВКБ не намерено выдвигать препятствия, если сирийцы сами захотят вернуться в свои дома. В таком аспекте управление будет обязано оказать беженцам необходимое гуманитарное содействие и помочь с реинтеграцией.

Такое заявление Гранди ранее сделал во время мероприятия высокого уровня по Сирии, организованного Евросоюзом "на полях" 73-й сессии ГА ООН.

На том же мероприятии министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщил, что возвращения сирийцев на родину необходим минимум элементарных услуг, а также важно не создавать искусственных препятствий.

Министр иностранных дел Японии Таро Коно отметил, что Токио готов содействовать восстановлению Сирии и уже делает это независимо от того, кто контролирует ту или иную территорию.

Ранее, как сообщал kp.ru, Сирия потребовала от ООН расследовать "преступления" коалиции США.