2018-10-22T14:35:14+03:00
Политика

Россия выразила недовольство в ООН в связи с затягиванием возвращения беженцев в Сирию

Во встрече также приняли участие представители Сирии, Алжира, Ирана и Ирака
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Россия выразила недовольство в ООН в связи с затягиванием возвращения беженцев в СириюРоссия выразила недовольство в ООН в связи с затягиванием возвращения беженцев в СириюФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Россия совместно с государствами-единомышленниками выразила в ООН недовольство по отношению к странам, которые затягивают с возвращением беженцев в Сирию. Об этом сообщил представитель МИД РФ Николай Бурцев.

Демарш был организован перед Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Во встрече также приняли участие представители Сирии, Алжира, Ирана и Ирака.

Участники заседания передали Гранди консолидированный подход к вопросам, связанным с работой УВКБ (Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев) и призвали к необходимости скорейшего подключения Управления к процессу возвращения сирийцев на родину.

Комиссар ООН воспринял демарш положительно. Он напомнил о том, что УВКБ не намерено выдвигать препятствия, если сирийцы сами захотят вернуться в свои дома. В таком аспекте управление будет обязано оказать беженцам необходимое гуманитарное содействие и помочь с реинтеграцией.

Такое заявление Гранди ранее сделал во время мероприятия высокого уровня по Сирии, организованного Евросоюзом "на полях" 73-й сессии ГА ООН.

На том же мероприятии министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщил, что возвращения сирийцев на родину необходим минимум элементарных услуг, а также важно не создавать искусственных препятствий.

Министр иностранных дел Японии Таро Коно отметил, что Токио готов содействовать восстановлению Сирии и уже делает это независимо от того, кто контролирует ту или иную территорию.

Ранее, как сообщал kp.ru, Сирия потребовала от ООН расследовать "преступления" коалиции США.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украинские власти поднимут цены на газ для населения в три этапа
Стрельба в синагоге в Питтсбурге: В сети появилось видео с места проишествия
Стрельба в синагоге в Питтсбурге: Сообщается о семи погибших
Пашинян не исключил закупки американских вооружений при наличии выгодного предложения
Путин провел встречу с Меркель на полях саммита по Сирии в Стамбуле
Министр обороны Китая посетит Вашингтон с визитом на следующей неделе
МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре вечером 27 октября
На Украине придумали, как "вернуть" себе Азовское море
В Совфеде дополнили слова МИД о подготовке США к войне: "Мы не будем шутить"
Путин и Макрон обсудили Сирию по телефону перед встречей в Стамбуле
Черногория выдала России бывшего главу федерации баскетбола, обвиняемого в мошенничестве
В Стамбуле состоялись переговоры глав оборонных и дипломатических ведомств России и Турции
Владимир Путин прибыл на четырехсторонний саммит по Сирии в Стамбуле
Персонажа "Симпсонов" Апу уберут из мультсериала из-за расового скандала
Россия испытала комплексы поражения вражеских спутников "Тирада-2С"
Первый канал назвал иронией направленное Мегин Келли предложение
Путин пообещал, что федеральный центр поможет пострадавшим на Кубани
Зе Луиш признался, что после перехода в "Спартак" плакал почти каждый день
Полиция Стамбула обследовала канализацию возле саудовского консульства
Медведева объяснила неудачу на Гран-при в Канаде потерей концентрации
Названы темы саммита лидеров РФ, Турции, Германии и Франции в Стамбуле
Израиль обвинил Сирию и Иран в причастности к обстрелам из сектора Газа
Пентагон анонсировал принятие мер против причастных к убийству Хашукджи
«Турецкий поток» будет запущен до конца 2019 года
Финалистка конкурса красоты упала в обморок, услышав о своей победе
Аналитики Welt отметили "парадоксальный" рост российской экономики
ФБР обнаружило 14-ю посылку со взрывным устройством
Медведева неудачно выступила в короткой программе на Skate Canada